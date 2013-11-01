《综述》中国10月PMI指数传佳音，四季度平稳开局迎三中全会

* 中国PMI数据显示经济企稳回升态势未变

* 部分分项数据回落预示工业表现或有反复

* 实现今年全年经济增长目标已无虞

* 三中全会深化改革的力度更受瞩目

路透北京月11月1日 - 担心中国经济四季度表现的市场人士可以松口气了。宏观经济先行指标--10月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)双双有力回升，预示中国经济企稳回升态势延续到四季度，也为即将召开的三中全会提供了良好氛围。

中国经济在合理区间平稳增长，有利于中国领导层将更多资源投入到改革中来。中国共产党十八届三中全会定于11月9-12日召开，研究全面深化改革的重大问题，且范围和力度都将是空前的。

“数据没有下探，比市场预期还高一些，有细项回落但在预期之内。”交通银行金融研究中心高级研究员唐建伟解读官方PMI称，“现在经济还是在合理的区间，一切都寄希望于改革，改革的力度大方向对的话还是会有红利释放出来。”

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布的10月官方制造业PMI升至51.4，高于市场预期的51.2和前值51.1，并创下18个月高位。汇丰(HSBC)/Markit稍后也联合公布，10月制造业PMI 终值升至50.9，与初值一致，为七个月最高位。

欲览中国官方和汇丰制造业PMI图表，请点击 r.reuters.com/tad44v

“中国经济增长正在逐步复苏之中。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示，他指出，随着制造业增长动力加强，汇丰PMI就业分项指数3月来首次扩张，这应能在未来几月支持民间消费增长。

从分项指数看，汇丰PMI的新订单和生产分项均明显回升，连续三个月在50上方，新订单分项指数则升至51.3，为11个月高位。

数据公布后，中国股市沪综指 小幅反弹，早盘收高0.12%；亚洲股市缩减跌幅。对中国经济敏感的澳元和新西兰元兑欧元上升，部分源于中国PMI数据激励。

**增长动力尚需巩固**

尽管数据升幅明显，但不少人士也指出，官方PMI各分项表现强弱不一，反映中国经济增长动力还需要进一步巩固。

“稳中向好的基础还需进一步夯实，”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，10月官方PMI虽连续第四个月回升，但推动其上升的动力不均衡，生产以外的其他各项分类指数回升稍弱；而且，小型企业PMI又有所回落，持续位于临界点以下，表明小微企业生产经营还面临着不少困难。

数据显示，新订单指数环比回落0.3个百分点至52.5，新出口订单指数亦较上月降0.3个百分点至50.4；生产指数环比劲升1.5个百分点至54.4，为2012年5月以来的最高点，是制造业PMI回升的主要因素。

海通证券宏观组的姜超和高远则在报告中将数据概括为“看上去很美”，认为PMI回升主要受生产指数带动，结合10月以来电力、粗钢等高频数据走弱，预计10月工业增速仍将回落，预计在10%。

“从投资、出口、消费三大需求增长态势分析，我国经济增长初步稳定在7.5%左右的区间，但基础仍不够稳固，市场引导的内生性增长能力仍然偏弱。”中国物流与采购联合会特约分析师张立群分析表示。

**聚焦三中全会**

市场人士多认为，四季度中国经济总体持稳，全年经济增长目标实现已无虞，而这将为三中全会的召开创造良好的环境。

浙商证券宏观分析师郭磊称，数据显示，库存周期在低位，只要需求不发生逆转，未来制造业补库存就可以带动经济景气度，而海运运价有触底回升迹象，伴随着地产销售旺盛和保障房加码，内需也会得到支撑，需求端四季度问题不大。“10月目前这样，四季度再差也不会差到很多人预期的那样了。”

交通银行的唐建伟也认为，在高基数影响下，四季度工业可能略回调至10%左右，但从水泥价格上涨等判断，近期投资增速相对稳定，可能会稳中有升，综合来看，四季度经济将维持稳的趋势。

“三中全会前后维持稳的态势，如果改革力度比市场预期大，选择的方向也比较正确的话，明年不用太悲观。”他说道。