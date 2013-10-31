重温稿-企业并购：台湾中信金控将发行新股收购台寿保，并将收购东京之星银行

* 520亿日圆收购日本东京之星银行98.16%

* 将全数发行新股收购台湾人寿，金额相当于266亿台币

* 一股台寿保换1.44中信金普通股、特别股则是一股换一股

* 并购后将营收可望超过1,000亿台币、总资产超过1兆(万亿)台币

路透台北10月31日 - 台湾中信金控 周四宣布将全数发行新股收购台湾人寿 ，换股比例为1股台寿保普通股换1.44股中信金普通股，及1股台寿保特别股换1股中信金特别股，以投标当日中信金股价19.7台币计算总投资金额为266亿台币。

中信金控并将以520亿日圆(156亿台币)收购日本东京之星银行98.16%股权。

中信金控总经理吴一揆在记者会上指出，将于12月20日召开临时股东会决议上述并购案，并待两地主管机关核准，推估并购台湾人寿后营收可望超过1,000亿台币、总资产超过1兆(万亿)台币。估计中信金此次发行新股将增加股本8.4%。

吴一揆指出，初期将维持台寿保及中国信托人寿双品牌营运，两年内将合并成一家保险公司，希望挤进台湾前十大保险，而原有台寿保股东--台湾银行、龙邦建设也将成为中信金的股东，将各持有中信金股权1.8%及3.2%。

合并后大寿险布局，吴一揆表示，台寿保在2008年在大陆投资君龙人寿，目前在大陆已有10个据点，分布福建、浙江，算是台寿保在大陆平台的地位已超越国内主要保险公司。合并后将扩展君龙人寿规模。

至于并购日本东京之星银行部分，吴一揆表示，主要是着眼当地财富管理商机，并可协助东北亚及东南亚厂商进行企业融资及并购策略，藉以串连东北亚及东南亚市场，可望成为外银收购日本商银的首例，朝向亚洲区域性银行迈进。

三位知情消息人士稍早对路透透露，中信金将对日本东京之星银行进行第二次实地查核，此桩并购案已进入最后收尾阶段，成交金额估为520亿日圆。

台寿保自从今年三月底大股东龙邦公告授权台寿保与其他金融机构洽谈合并或策略联盟，已授权普华财顾洽理合并事宜，包括国票金控 及中信金控皆有参与竞标，最后由中信金取得优先议约权。

台寿保集团包括台湾人寿及百分百持有的子公司：台湾保资融、台寿保产险，以及龙人寿(中国)50%股权及未来资产投信40%股权。