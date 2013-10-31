重温稿-中国财政：超过9月底仍未落实到具体项目和实施单位的预算资金要收回--财政部

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透北京10月31日 - 旨盘活地方财政存量资金，提高财政资金使用效益，中国财政部日前发文要求，超过当年9月底仍未落实到具体项目和实施单位的，要收回总预算用于其他急需项目。
财政部网站刊登的题为进一步做好预算执行工作的指导意见的新闻稿称，要建立健全预算执行监控制度，定期对未下达的专项资金进行梳理分析，对当年确定不能执行的项目，按规定程序及时调整预算，将资金调剂用于当年急需的项目和其他有条件实施的项目，尽快形成实际支出，盘活资金存量。
“完善据实结算项目下达方式。下一年度继续安排的据实结算项目资金实行预拨清算制度，每年10月底前预拨据实结算项目资金，下年度进行清算。”通知称。
通知明确各级财政部门每年要定期组织清理本级财政结余结转资金，摸清底数、分类处理，切实压缩结余结转资金规模。2013年和2014年底，财政结余结转资金要在上年的基础上分别压缩15%以上，2015年底各地公共财政预算结余结转资金占公共财政支出的比重均不得超过9%，目前比重低于9%的应只减不增。
同时要进一步强化财政结余结转资金管理。加大对财政结余结转资金的统筹使用力度，对地方本级财政预算安排形成的结转项目，结转年度超过一年的，一律收回同级财政总预算统筹安排。对上级专项转移支付安排形成的结转项目，其资金管理办法有具体规定的，按规定执行；未作具体规定且连续结转两年及以上的，一律收回资金使用方本级财政总预算统筹安排。
通知要求加强地方政府性基金结余结转资金管理，对连续两年及以上预算执行率达不到80%的基金支出项目，可在其资金管理办法规定的用途和使用范围内，将其累计结余资金调整到其他同类项目；确实无法执行的，研究将其累计结余资金调剂用于急需资金的建设项目和公共事业发展支出。
为加强国库资金管理，提高财政资金运行效益，通知明确2013年和2014年底，财政暂付款要在上年的基础上分别压缩10%以上和30%以上；财政暂存款每年要在上年的基础上只减不增。全面清理现行财政对外借款，严禁违规新增财政对外借款。
通知要求对部门结余资金，要在编制下一年度部门预算时统筹安排。对部门结转资金（含上级专项转移支付结转资金），要督促加快支出进度，结转两年及以上仍未使用完毕的，一律视同结余资金，收回地方本级财政统筹管理。对常年累计结余结转资金规模较大的部门，在编制下一年度部门预算时，要适当压缩部门财政拨款预算总额。
今年前三季度，累计全国财政收入9.84万亿元，同比增长8.6%，累计全国财政支出9.15万亿元，同比增长8.8%。根据年初的预算安排，今年全国财政收入12.66万亿元，增长8%，支出13.82万亿元，增长10%。
尽管该份通知旨在提高财政资金使用效率，但能否遏制多年的财政预算单位年底突击花钱的痼疾，效果有待观察。（完）
欲浏览更多细节，请点选财政部网站(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
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路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)