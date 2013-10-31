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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 19:57 BJT

美股盘前：索尼大跌6%，此前公布第二季净亏且下调全年获利预估

路透纽约10月31日 - 日本索尼 下调全年获利预估，且9月当季录得净亏，因为困顿的电视(TV)业务再次亏损，突显其在电子硬件业务扭亏为盈方面的困难。

索尼在美国上市的股票价格盘前大跌6%至18.25美元。(完)

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