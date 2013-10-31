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市场报道 | 2013年 10月 31日 星期四 21:41 BJT

欧洲已公布经济指标--2013/10/31

国家          时间   较前月(季)(%)             上月(季)(%)             较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国            第三季            +0.8  p                 +0.7  f                   +1.5  p
 德国            第二季            +0.7  f                  0.0  f                   +0.9  f
 法国            第二季            +0.5  r                 -0.1  r                     --  
 意大利          第二季            -0.3  r                 -0.6  f                   -2.1  r
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国               9月            +0.4                    +0.4  f                   +2.7  
 德国              10月            -0.2  p                  0.0  f                   +1.2  p
 法国(HICP)         8月            +0.5  f                 -0.3  f                   +1.0  
 意大利(HICP)      10月             0.0  p                 +1.8  f                   +0.7  p
                                                                                           
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国               9月            -0.1  u                 +0.2  f                   +1.2  u
 德国               9月            +0.3  p                 -0.1  r                   -0.5  p
 法国               9月            +0.3  p                 +0.1  r                   -0.8  p
 意大利             9月             0.0  p                 +0.1  r                   -1.8  P 
 
 失业率                       当月(季)%               上月(季)%                            
 英国               7月             4.3                     4.4                            
 德国               9月             6.9  @                  6.8  @                         
 法国            第二季             10.                    10.8  r                         
 意大利             9月            12.5  @                 12.4  @-r                       
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)

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