国际油市：柴油裂解价差下跌，消息人士称台湾柴油供给增加

路透新加坡10月31日 - 亚洲柴油裂解价差周四下滑，消息人士称因来自台湾的现货供给增多；同时正面数据显示地区航空业务成长坚实，支撑了航煤价差。

路透数据显示，柴油裂解价差下滑0.07美元，每桶价格较迪拜原油价格高出16.75美元。航煤裂解价差上涨0.13美元，至每桶17.03美元。

业界消息人士称，台湾台塑石化出售更多12月装载的柴油船货，稍早卖出72万桶柴油，显示其炼厂生产将有可能回归正常。

不过高硫柴油需求受到印尼和斯里兰卡的提振。

印尼Pertamina旗下的交易部门Petral寻购150万桶11月运至Balongan和Tuban的柴油。交易商表示，该公司有可能会重发之前的一份标购，不过该消息还无法确认。

航煤亦受到阿联酋和越南的需求提振，不过后者需求较少。

国际航空运输协会(IATA)表示，2013年9月亚太地区航运量较上年同期增长8.5%，在三大地区中表现最为强劲。

台塑标售12月1日到5日装船的30万桶含硫量10ppm的柴油和24万桶12月21日到25日装船的含硫量500ppm柴油。两项标售均将在11月1日关闭，有效期亦在同一日。

嘉能可从BP买入15万桶含硫量500ppm的柴油，船期为11月26日至30日，每桶价格较11月1-7日的新加坡报价均值高出0.40美元。(完)

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