国际油市：柴油裂解价差下跌，消息人士称台湾柴油供给增加

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透新加坡10月31日 - 亚洲柴油裂解价差周四下滑，消息人士称因来自台湾的现货供给增多；同时正面数据显示地区航空业务成长坚实，支撑了航煤价差。
路透数据显示，柴油裂解价差下滑0.07美元，每桶价格较迪拜原油价格高出16.75美元。航煤裂解价差上涨0.13美元，至每桶17.03美元。
业界消息人士称，台湾台塑石化出售更多12月装载的柴油船货，稍早卖出72万桶柴油，显示其炼厂生产将有可能回归正常。
不过高硫柴油需求受到印尼和斯里兰卡的提振。
印尼Pertamina旗下的交易部门Petral寻购150万桶11月运至Balongan和Tuban的柴油。交易商表示，该公司有可能会重发之前的一份标购，不过该消息还无法确认。
航煤亦受到阿联酋和越南的需求提振，不过后者需求较少。
国际航空运输协会(IATA)表示，2013年9月亚太地区航运量较上年同期增长8.5%，在三大地区中表现最为强劲。
台塑标售12月1日到5日装船的30万桶含硫量10ppm的柴油和24万桶12月21日到25日装船的含硫量500ppm柴油。两项标售均将在11月1日关闭，有效期亦在同一日。
嘉能可从BP买入15万桶含硫量500ppm的柴油，船期为11月26日至30日，每桶价格较11月1-7日的新加坡报价均值高出0.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
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路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)