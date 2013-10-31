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市场报道 | 2013年 10月 31日 星期四 21:59 BJT

美国热股：时代华纳上涨近4%，但停播CBS节目导致季度获利大降

路透10月31日 - 时代华纳 公布季度获利大幅下跌34%，因该公司停播哥伦比亚广播公司(CBS)节目的一个月时间里，视频客户流失量高于分析师预估。

时代华纳周四早盘劲扬3.96%，报121.51美元。(完)

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