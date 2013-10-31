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市场报道 | 2013年 10月 31日 星期四 22:01 BJT

美国热股：雅芳营收下跌，股价大幅下挫逾20%

路透10月31日 - 雅芳(Avon) 周四公布第三季扣除汇率波动影响的营收下降1%，因北美地区销量下降。该公司还表示，销售团队规模出现缩减。

雅芳周四早盘大跌20.40%，报17.83美元。(完)

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