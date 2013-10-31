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市场报道 | 2013年 10月 31日 星期四 21:58 BJT

美国热股：万豪国际上涨逾2%，商务旅行业务扶助季度获利超预期

路透10月31日 - 美国酒店联锁营运商万豪国际(Marriott International) 公布季度获利高于预估，因美国商务旅行出现回暖，提振酒店入住率和房价。

万豪国际周四盘初劲扬2.74%，报45.41美元。(完)

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