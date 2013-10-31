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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 21:01 BJT

表格：美国10月24日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿10月31日 - 美国农业部(USDA)周四公布10月24日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：

当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售

本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度

小麦 1,308.8 0.0 1,308.8 1,380.3 0.0 20,491.5 14,705.7

大麦 10.6 0.0 10.6 10.6 0.0 113.9 120.3

玉米 4,555.4 738.0 5,293.4 4,643.2 738.0 20,532.9 10,910.4

高粱 289.4 0.0 289.4 297.4 0.0 1,524.5 656.0

大豆 4,742.0 0.0 4,742.0 5,071.6 0.0 32,229.0 25,755.2

豆粕 805.3 -0.5 804.8 845.6 0.0 4,673.8 3,593.1

豆油 14.5 0.0 14.5 34.0 0.0 79.3 267.5

皮马棉 78.6 0.0 78.6 78.9 0.0 405.7 304.1

陆地棉 612.2 13.3 625.5 618.0 13.3 4,566.5 5,783.1

稻米 229.4 0.0 229.4 232.1 0.0 982.7 1,109.2

注：因之前美国政府关门，以上为10月24日止三周的数据(包括10月10日止当周、10月17日止当周和10月24日止当周)。(完)

(编译 杜明霞；审校 李春喜)

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