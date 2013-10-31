表格：美国10月24日止当周农作物出口销售报告--USDA

标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马重组内阁，撤换财长戈尔丹，路透未能证实这则消息
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路透华盛顿10月31日 - 美国农业部(USDA)周四公布10月24日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 1,308.8 0.0 1,308.8 1,380.3 0.0 20,491.5 14,705.7
大麦 10.6 0.0 10.6 10.6 0.0 113.9 120.3
玉米 4,555.4 738.0 5,293.4 4,643.2 738.0 20,532.9 10,910.4
高粱 289.4 0.0 289.4 297.4 0.0 1,524.5 656.0
大豆 4,742.0 0.0 4,742.0 5,071.6 0.0 32,229.0 25,755.2
豆粕 805.3 -0.5 804.8 845.6 0.0 4,673.8 3,593.1
豆油 14.5 0.0 14.5 34.0 0.0 79.3 267.5
皮马棉 78.6 0.0 78.6 78.9 0.0 405.7 304.1
陆地棉 612.2 13.3 625.5 618.0 13.3 4,566.5 5,783.1
稻米 229.4 0.0 229.4 232.1 0.0 982.7 1,109.2
注：因之前美国政府关门，以上为10月24日止三周的数据(包括10月10日止当周、10月17日止当周和10月24日止当周)。(完)
(编译 杜明霞；审校 李春喜)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03