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市场报道 | 2013年 10月 31日 星期四 21:42 BJT

美国热股：伊丽莎白.雅顿季度获利大跌，受累于北美市场和品牌重新定位

路透10月31日 - 伊丽莎白.雅顿 公布季度获利大幅下跌23%，因北美市场销量走低以及伊丽莎白.雅顿品牌重新定位所造成的成本。

伊丽莎白.雅顿周四盘初小幅上涨0.32%，报37.85美元。(完)

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