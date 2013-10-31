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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 21:47 BJT

美国热股：Facebook下跌，但之前公布正面季度业绩

路透10月31日 - Facebook 录得亮丽季度业绩，受助于移动广告业务的强劲增长。出于这个原因，至少有九位华尔街分析师上调了该公司的目标价。

Facebook周四盘初下滑1.30%，报48.37美元。(完)

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