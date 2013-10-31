美国各类经济指标总览--2013/10/31

标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马重组内阁，撤换财长戈尔丹，路透未能证实这则消息
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美国劳工部周四公布,一周初请失业金人数为34.0万人(预估为33.9万人)；一周初请失业金人数四周均值为35.6万人 ；一周续请失业金人数为288.1万人(预估为287.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 7.2 (9月) 7.3 (8月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加14.8 (9月) 增加19.3 (8月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (9月) +0.3 (8月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (9月) +0.1 (8月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (9月) +0.1 (8月) 实质所得(%) +0.4 (8月) -0.5 (7月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.3 (8月) 持平 (7月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) 持平 (8月) +0.1 (7月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.5 (第二季终值) +1.1 (第一季终值) GDP平减指数(%) +0.6 (第二季终值) +1.7 (第一季终值) 零售销售(%) -0.1 (9月) +0.2 (8月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差388 (8月) 逆差386.4 (7月修正值) 雇佣成本(%) +0.5 (第二季) +0.5 (第一季修正值) 工业生产(%) +0.6 (9月) +0.4 (8月修正值) 产能利用率(%) 78.3 (9月) 77.9 (8月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.0 (10月26日当周) 35 (10月19日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,479.2 (8月) 赤字976 (7月) 领先指标(%) +0.7 (8月) +0.5 (7月修正值) 个人所得(%) +0.4 (8月) +0.2 (7月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (8月) +0.1 (7月修正值) 消费者信贷(亿美元) 增加136.3 (8月) 增加104.0 (7月修正值) 企业库存(%) +0.4 (7月) +0.1 (6月修正值) 建筑支出(%) 0.6 (8月) 1.4 (7月修正值) 消费者信心 71.2 (10月) 80.2 (9月修正值) 房屋开工(万户) 89.1 (8月) 88.3 (7月修正值) 建筑许可(万户) 92.6 (8月修正值) 95.4 (7月修正值) 成屋销售(万户) 529 (9月) 539 (8月修正值) 新屋销售(万户) 42.1 (7月) 39.0 (7月修正值) 工厂订单(%) -2.4 (7月) +1.6 (6月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.7 (9月) +0.2 (8月修正值) 供应管理协会非制造业指数 54.4 (9月) 58.6 (8月) 供应管理协会制造业指数 56.2 (9月) 55.7 (8月) 趸售(批发)库存(%) +0.5 (8月) +0.2 (7月修正值) 进口物价(%) 0.2 (9月) 0.2 (8月修正值) 出口物价(%) 0.3 (9月) -0.5 (8月修正值) 单位劳工成本(%) 持平 (第二季修正值) -4.2 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +2.3 (第二季修正值) -1.7 (第一季修正值) 经常账(亿美元) 赤字988.9 (第二季) 赤字1,049.0 (第一季修正值)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03
路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。