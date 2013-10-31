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市场报道 | 2013年 10月 31日 星期四 22:02 BJT

美国各类经济指标总览--2013/10/31

美国劳工部周四公布,一周初请失业金人数为34.0万人(预估为33.9万人)；一周初请失业金人数四周均值为35.6万人
；一周续请失业金人数为288.1万人(预估为287.0万人)。 
  
                                       当前值                           前次值  
 失业率(%)                                7.2  (9月)                       7.3  (8月修正值)
 非农业就业岗位(万)                  增加14.8  (9月)                  增加19.3  (8月修正值)
 平均时薪(%)                             +0.1  (9月)                      +0.3  (8月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  +0.2  (9月)                      +0.1  (8月)
 不包括食品和能源CPI(%)                  +0.1  (9月)                      +0.1  (8月)
 实质所得(%)                             +0.4  (8月)                      -0.5  (7月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                  +0.3  (8月)                      持平  (7月修正值)
 不包括食品和能源PPI(%)                  持平  (8月)                      +0.1  (7月修正值)
 国内生产总值(GDP)(%)                    +2.5  (第二季终值)               +1.1  (第一季终值)
 GDP平减指数(%)                          +0.6  (第二季终值)               +1.7  (第一季终值)
 零售销售(%)                             -0.1  (9月)                      +0.2  (8月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                 逆差388  (8月)                 逆差386.4  (7月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.5  (第二季)                   +0.5  (第一季修正值)
 工业生产(%)                             +0.6  (9月)                      +0.4  (8月修正值)
 产能利用率(%)                           78.3  (9月)                      77.9  (8月修正值)
 初请失业金人数(万人)                    34.0  (10月26日当周)               35  (10月19日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                 赤字1,479.2  (8月)                   赤字976  (7月)
 领先指标(%)                             +0.7  (8月)                      +0.5  (7月修正值)
 个人所得(%)                             +0.4  (8月)                      +0.2  (7月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                +0.1  (8月)                      +0.1  (7月修正值)
                                                                                
 消费者信贷(亿美元)                 增加136.3  (8月)                 增加104.0  (7月修正值)
 企业库存(%)                             +0.4  (7月)                      +0.1  (6月修正值)
 建筑支出(%)                              0.6  (8月)                       1.4  (7月修正值)
 消费者信心                              71.2  (10月)                     80.2  (9月修正值)
 房屋开工(万户)                          89.1  (8月)                      88.3  (7月修正值)
 建筑许可(万户)                          92.6  (8月修正值)                95.4  (7月修正值)
 成屋销售(万户)                           529  (9月)                       539  (8月修正值)
 新屋销售(万户)                          42.1  (7月)                      39.0  (7月修正值)
 工厂订单(%)                             -2.4  (7月)                      +1.6  (6月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   +3.7  (9月)                      +0.2  (8月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                54.4  (9月)                      58.6  (8月)
 供应管理协会制造业指数                  56.2  (9月)                      55.7  (8月)
 趸售(批发)库存(%)                       +0.5  (8月)                      +0.2  (7月修正值)
 进口物价(%)                              0.2  (9月)                       0.2  (8月修正值)
 出口物价(%)                              0.3  (9月)                      -0.5  (8月修正值)
 单位劳工成本(%)                         持平  (第二季修正值)             -4.2  (第一季修正值)
 非农业生产率(%)                         +2.3  (第二季修正值)             -1.7  (第一季修正值)
 经常账(亿美元)                     赤字988.9  (第二季)            赤字1,049.0  (第一季修正值)

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