版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 23:34 BJT

标题新闻：巴克莱将2014年镍价预期从每吨14,000美元上调至15,000美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐