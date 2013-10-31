版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 04:25 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.47%，Nasdaq指数下跌0.28%

路透纽约10月31日 - 美国股市周四收低，投资者持谨慎态度，因上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布维持刺激计划不变，但未如部份人士预期的那样暗示将继续执行宽松政策至2014年。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低73.01点，或0.47%，至15,545.75点；标准普尔500指数 下跌6.77点，或0.38%，至1,756.54点；Nasdaq指数 收低10.91点，或0.28%，至3,919.71点。

在10月，道指上涨2.8%，标普500指数升4.5%，Nasdaq指数上扬3.9%。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐