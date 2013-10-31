美国基金：10月23日当周货币市场基金增加11.4亿美元--ICI

标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马重组内阁，撤换财长戈尔丹，路透未能证实这则消息
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路透10月31日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至10月23日当周，美国货币市场共同基金总资产增加11.4亿美元，至2.669万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产增加25.9亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少2.1亿美元，免税基金减少12.4亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少80.6亿美元至9,201亿美元。面向机构投资者的货币市场基金资产增加92亿美元至1.749万亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03
路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。