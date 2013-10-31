版本:
中国
市场报道 | 2013年 11月 1日 星期五 04:26 BJT

美股盘后：美国国际集团(AIG)公布业绩后股价急挫2.8%

路透纽约10月31日 - 美国国际集团(AIG) 周四在美股盘后交易中急挫2.8%，此前该公司公布了业绩。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐