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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 07:19 BJT

表格：韩国10月CPI较上年同期上升0.7%，增幅低于预期

路透首尔11月1日 - 韩国统计机构周五公布的数据显示：

* 韩国10月消费者物价指数(CPI)较9月下降0.3%(路透调查预估为上升0.1%)

* 韩国10月CPI较上年同期上升0.7%(路透调查预估为上升1.0%)

* 韩国企划财政部官员称预计11月CPI年率为增长1%或更高

以下为详细数据:

权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)

CPI 100.00 -0.3 0.7

按行业分类

农业,畜牧业,水产 7.76 -4.1 -5.4

工业产品 31.77 0.0 1.0

服务业 55.64 -0.1 1.1

其它类别

核心CPI 89.16 0.0 1.6

生鲜食品 4.17 -6.5 -11.1

(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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