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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 08:41 BJT

澳洲数据：第三季PPI较前季上升1.3%，大幅高于预期

路透悉尼11月1日 - 澳洲统计局周五公布，第三季生产者物价指数(PPI)较前季上升1.3%，较上年同期上升1.9%。路透调查预估分别为上升0.7%和1.6%。

以下为扣除出口的最终需求数据:

较上季变动(%) 较上年变动(%)

第三季 +1.3 +1.9

国内 +0.8 +1.4

进口 +5.9 +6.0 (完)

(编译 张涛；审校 戴素萍)
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