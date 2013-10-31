版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 06:33 BJT

更新版-《全球汇市》欧元受区内通胀数据拖累走低，美元普涨

今日        上日        当日      今年以来     2012年
                                   收市价      收市价      涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3582      1.3735       -1.11       +2.94      1.3194
 美元/日圆                            98.35       98.49       -0.14      +13.38       86.74
 欧元/日圆                           133.59      135.31       -1.27      +16.72      114.45
 美元/瑞郎                           0.9066      0.8991       +0.83       -0.97      0.9155
 英镑/美元                           1.6040      1.6036       +0.02       -1.30      1.6251
 美元/加元                           1.0428      1.0478       -0.48       +5.11      0.9921
 澳元/美元                           0.9458      0.9478       -0.21       -9.00      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2314      1.2349       -0.28       +1.98      1.2075
 欧元/英镑                           0.8460      0.8565       -1.23       +4.26      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8260      0.8264       -0.05       -0.28      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.9396      5.8954       +0.75       +6.77      5.5630
 欧元/挪威克朗                       8.0698      8.0967       -0.33       +9.94      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.4790      6.3870       +1.44       -0.30      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.8036      8.7810       +0.26       +2.63      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    汇市主要消息预告    汇市技术面解析    
    全球汇市报导            汇率路透调查       
    所有外汇新闻           指标利率一览       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    英镑报导                澳元、新西兰元报导    
    加元报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            拉美货币报导       
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价                

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐