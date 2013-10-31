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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 06:24 BJT

****日韩经济指标预测--11月1日-11月8日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
   
    10月28日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值    前值 
    
    10月31日(四)
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                    10月       +0.1%   +0.2%
                                 (较上年同期)                           +1.0%   +0.8%
    
    11月1日(五)
    0000  韩国HSBC/Markit制造业PMI                           10月         --     49.7
    0000  韩国出口(较上年同期)                           10月初值       +3.9%   -1.5%
              进口(较上年同期)                                          +2.8%   -3.6%
              贸易收支(亿美元)                                            --   顺差37 
    
    
    11月4日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值 
    
    11月4日(一)
    无重要经济数据公布。 
    
    11月5日(二)
    无重要经济数据公布。 
    
    11月6日(三)
    2350   日本投资外国债券(亿日圆)                          前周        -- 买超10,366
           外资投资日本股票(亿日圆)                                      --    卖超80
    
    11月7-8日
    2350   日本外汇储备(亿美元)                              10月        --    12,734
    
    11月7日(四)
    0500   日本同时指标(较前月)                               9月        --      -0.1
               领先指标(较前月)                                          --      -1.4
    
    11月8日(五)
    无重要经济数据公布。(完)

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