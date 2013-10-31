《综述》美国中西部10月企业活动强于预期，一反近期数据疲弱局面

标题新闻：美国商务部将对中国是否应被作为市场经济国家对待发起新的评估
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美联储官员在密切关注就业市场的改善情况。美联储设定了失业率门槛，据此决定何时缩减购债。美联储官员还强调称，在停止资产购买后，他们还将等上相当长的一段时间才会考虑开始加息。
市场已将对加息时间的预期推后到了2015年6月，市况反映到时美联储采取行动的概率为60%。本周稍早，美国联邦基金期货合约走势暗示2015年4月的加息概率为52%。
美国将于11月8日发布10月非农就业报告。9月非农就业岗位增加了14.8万个，失业率触及五年低点7.2%。
但如果月均就业岗位增幅仍跟过去三个月一样，不到15万个，那么失业率将很难进一步下滑。
此外，政府关门可能影响到了调查反馈的收集。这或导致样本较小，从而破坏报告的准确性。(完) (编译/审校 张涛/郑茵/徐文焰/侯向明)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03
路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。