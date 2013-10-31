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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 06:47 BJT

《综述》美国中西部10月企业活动强于预期，一反近期数据疲弱局面

美联储官员在密切关注就业市场的改善情况。美联储设定了失业率门槛，据此决定何时缩减购债。美联储官员还强调称，在停止资产购买后，他们还将等上相当长的一段时间才会考虑开始加息。

市场已将对加息时间的预期推后到了2015年6月，市况反映到时美联储采取行动的概率为60%。本周稍早，美国联邦基金期货合约走势暗示2015年4月的加息概率为52%。

美国将于11月8日发布10月非农就业报告。9月非农就业岗位增加了14.8万个，失业率触及五年低点7.2%。

但如果月均就业岗位增幅仍跟过去三个月一样，不到15万个，那么失业率将很难进一步下滑。

此外，政府关门可能影响到了调查反馈的收集。这或导致样本较小，从而破坏报告的准确性。(完) (编译/审校 张涛/郑茵/徐文焰/侯向明)

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