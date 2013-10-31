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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 06:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月31日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：                    
                    
 公司名      股票代码      收盘价    涨跌     涨跌幅%  成交量
                                                       
 中国                                                  
 新浪                         83.60    +1.19    +1.44    3197824
 搜狐                         66.96    +0.59    +0.88    1446060
 网易                         67.51    +0.81    +1.21     850647
 百度                        160.80    -4.14    -2.51    5167963
 亚信科技                     11.60    -0.03    -0.26      49481
                                                                
 台湾                                                           
 台湾积体电                   18.41    -0.17    -0.91    3391444
 路                                                    
 联电                          2.05    -0.04    -1.91     517834
 日月光                        4.93    -0.07    -1.40     142001
 硅品精密                      5.99    -0.10    -1.64     556705
 和信超媒体                    1.02    +0.00    +0.00      71090
 友达                          3.16    -0.07    -2.17     690944
 中华电信                     31.84    +0.13    +0.41      63452
 台湾国际航                   46.75    -1.52    -3.15    2687128
 电                                                    
                                                                
 香港                                                           
 中国移动                     52.02    -0.60    -1.14     251503
 中国联通                     15.60    -0.10    -0.64     138790
 中国电信                     51.68    -0.58    -1.11      28038
 中芯国际                      3.66    -0.03    -0.81     152012
 电讯盈科                      4.57    -0.01    -0.22       4431

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