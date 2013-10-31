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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 06:32 BJT

全球外汇市场11月1日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0030 - 澳洲第三季生产者物价指数(PPI)

0830 - 瑞士10月CS/SVME采购经理人指数(PMI)

0928 - 英国10月Markit/CIPS制造业PMI

-- - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟做客CNBC

1220 - 美国商务部部长普里茨克在商务部主办的SelectUSA 2013投资峰会上做开场白

1230 - 美国国务卿克里在SelectUSA 2013投资峰会上就"深化全球经济联盟"发表讲话

1258 - 美国10月Markit制造业采购经理人指数(PMI)

1330 - 加拿大10月RBC经季节调整制造业PMI

1400 - 美国10月供应管理协会(ISM)制造业指数

1430 - 美国10月25日当周ECRI经济领先指标

-- - 美国10月汽车销量

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 李爽)

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