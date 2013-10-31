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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 06:48 BJT

《日本重要政经日程》--11月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0130 - 提高流动性的公债标售

0400 - JX Holdings 公布季报

0400 - 三菱商事 公布季报

0630 - 日产汽车 公布季报。

(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张涛)

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