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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 06:59 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，受海岬型船运费跳升的提振

路透10月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上涨，受到海岬型船运费跳升的提振。之前曾连续10个交易日下滑。

乾散货运价指数上升20点，或1.35%至1,504点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上升81点，或3.74%，至2,245点，为11个交易日来首次上升。日均获利增加1,028美元至17,033美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌49点或2.86%至1,667点，为9月24日来最低。日均获利下降394美元至13,318美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

“海岬型船运费今天反弹，自昨天的每日1.6万美元上涨至每日1.7万美元。船运活动在上升，而且市场认为近期内该运费还将继续上涨，”GHS Securities分析师Omar Nokta在一份报告中说。(完) (编译 侯向明； 审校 孙茉莉)

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