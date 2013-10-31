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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 07:27 BJT

澳股业绩：麦格理称上半年净利劲增39%，预计2014年全年净利将增长

路透悉尼11月1日 - 澳洲投资银行麦格理集团 周五公布，其上半年净利润提高39%，因其基金业务表现强劲，且其证券业务扭亏为盈。

麦格理重申，2014年全年净利润将增加，但未具体说明会增加的幅度，前提是市况不较上年恶化。

该投行上半年净利5.01亿澳元(4.7442亿美元)，超过预期的4.75亿澳元，且为最近四个半年度业绩中最强。

麦格理股价今年迄今大涨44%，超过大盘17%的涨幅，因寄望并购以及首次公开发行(IPO)业务反弹会推高获利。

该公司首席财务官Patrick Upfold表示，麦格理继续维持高度多样化的融资来源，并追寻融资多样化的策略，其中包括扩大存款基础。

麦格理基金部门净利大涨，较去年上半年激增40%至5亿澳元，受佣金增长提振。

分析师预计，麦格理2014会计年度全年净利为11亿澳元，较上年同期高约30%。

麦格理证券上半年录得净利7,100万澳元，上年同期为亏损6,400万澳元。(完)

(编译 李爽 审校 张荻)

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