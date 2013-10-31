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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 07:25 BJT

《全球汇市》欧元承压，因欧央行进一步放宽政策的压力加大

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3585      1.3582       +0.02       +2.96      1.3194
 美元/日圆                            98.34       98.35       -0.01      +13.37       86.74
 欧元/日圆                           133.55      133.58       -0.02      +16.68      114.46
 美元/瑞郎                           0.9070      0.9066       +0.04       -0.93      0.9155
 英镑/美元                           1.6041      1.6040       +0.01       -1.29      1.6251
 美元/加元                           1.0430      1.0428       +0.02       +5.13      0.9921
 澳元/美元                           0.9454      0.9458       -0.04       -9.03      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8252      0.8260       -0.10       -0.37      0.8283
 澳元/日圆                           92.940      93.020       -0.09       +3.12      90.130
 新西兰元/日圆                       81.150      81.240       -0.11      -42.37     140.820
 英镑/日圆                           157.70      157.75       -0.03      +11.99      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1446      1.1443       +0.03       -8.72      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
    
      
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 (编译/审校 李爽/侯向明/张涛/郑茵)

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