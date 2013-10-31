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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 07:44 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月1日

* 头版头条:

--作为未来中国国企改革的纲领性文件，《深化国有企业改革的指导意见》与《关于完善公有制实现形式的指导意见》有望在十八届三中全会之后出台，预计国企分类监管、股权激励、利用资本市场发展壮大国资、扩大对民资开放等将成为重点改革内容。

* 其他:

--10月宏观经济数据即将陆续公布。多家券商分析师预计，10月CPI(居民消费价格指数)涨幅为3.3%，较上月回升0.2个百分点，上涨的主要原因是受到食品价格的推动。

--证监会称，股份有限公司申请股票在新三板挂牌，不受股东所有制性质的限制，符合条件的境内股份公司包括民营企业、国有企业和外资企业均可申请挂牌。

--淘宝网获得证监会出具的无异议函，成为互联网首家为基金销售机构提供服务、开展业务的第三方电子商务平台。如无意外，首批基金淘宝店最快将于11月1日9点开售。

--国内期货公司上半年净利润合计为12.49亿元人民币，同比下降39.10%；上半年整体手续费率为万分之0.223（均按双边），达到了历史最低值，共计58家即四成期货公司仍处于亏损状态。

--截至三季度末，中国国家开发银行 资产总额7.9万亿元，累计本息回收率99.57%，连续55个季度保持高位运行；不良贷款率0.29%，连续34个季度控制在1%以内。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 张喜良)

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