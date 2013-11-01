金砖国家：10月31日股汇市收盘纵览

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透11月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月31日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌0.8%报1,034.42点。
中国股市：沪综指收盘下跌，市场人气不足令反弹难持续
香港股市：本周首次收跌，但10月月线收高
中国汇市：人民币收盘微贬连续五天走低，10月累计升值0.45%
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拉美股市：巴西股市指标股指小幅上涨，石油权重股OGX 将在下一个交易日被剔出指数成份股行列，之前该公司申请破产保护。巴西股市指标Bovespa指数 微涨0.15%至54,256.20点，10月收高将近4%。
拉美汇市：雷亚尔领跌拉美货币，因担心美联储年底将开始缩减刺激举措
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南非股市：部分回吐本周稍早录得的创纪录涨幅，因投资者获利了结，且AngloGold Ashanti 等资源公司面临罢工威胁。Top-40绩优股指数 收跌0.2%报40,658.55点。综合指数 跌0.21%至45,517.56点。
南非汇市：兰特跌至一个月低点，受美联储政策前景和国内罢工忧虑拖累
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印度股市：BSE指数升至纪录收盘高位，印度国家银行(SBI)等国有银行上涨，因投资者冀望其资产品质稳定且认为估值颇有吸引力。指标BSE指数 上扬0.62%或130.55点，收于21,164.52点。NSE指数 亦涨0.76%，或47.45点，收报6,299.15点。
印度汇市：印度卢比兑美元走软，受盘中稍后的美元空头回补买盘打压，但10月为连续第二个月收高，得益于海外投资机构在本地股市中持续买入。卢比兑美元 收报61.50/51卢比，周三收报61.235/245。卢比10月收高1.8%，9月为劲扬5%。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,480.420点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.66%报817.62点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.24%，报32.0960卢布；卢布兑欧元 升值0.67%，报43.5800卢布。(完) (整理 郑茵 审校 戴素萍)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)