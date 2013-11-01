金砖国家：10月31日股汇市收盘纵览

路透11月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月31日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌0.8%报1,034.42点。

中国股市：沪综指收盘下跌，市场人气不足令反弹难持续

香港股市：本周首次收跌，但10月月线收高

中国汇市：人民币收盘微贬连续五天走低，10月累计升值0.45%

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拉美股市：巴西股市指标股指小幅上涨，石油权重股OGX 将在下一个交易日被剔出指数成份股行列，之前该公司申请破产保护。巴西股市指标Bovespa指数 微涨0.15%至54,256.20点，10月收高将近4%。

拉美汇市：雷亚尔领跌拉美货币，因担心美联储年底将开始缩减刺激举措

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南非股市：部分回吐本周稍早录得的创纪录涨幅，因投资者获利了结，且AngloGold Ashanti 等资源公司面临罢工威胁。Top-40绩优股指数 收跌0.2%报40,658.55点。综合指数 跌0.21%至45,517.56点。

南非汇市：兰特跌至一个月低点，受美联储政策前景和国内罢工忧虑拖累

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印度股市：BSE指数升至纪录收盘高位，印度国家银行(SBI)等国有银行上涨，因投资者冀望其资产品质稳定且认为估值颇有吸引力。指标BSE指数 上扬0.62%或130.55点，收于21,164.52点。NSE指数 亦涨0.76%，或47.45点，收报6,299.15点。

印度汇市：印度卢比兑美元走软，受盘中稍后的美元空头回补买盘打压，但10月为连续第二个月收高，得益于海外投资机构在本地股市中持续买入。卢比兑美元 收报61.50/51卢比，周三收报61.235/245。卢比10月收高1.8%，9月为劲扬5%。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,480.420点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.66%报817.62点。