欧洲金融：应该让经营策略难以为继的银行倒闭--ECB管委利卡宁

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示2月经季调后职位空缺增至574.3万
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亦为芬兰央行总裁的利卡宁表示，欧洲发生的危机表明，及时发现银行业“过度”扩张非常重要。他指出，与国际同业相比，欧洲主要银行的规模非常巨大，尤其是与其所在国的经济规模不成比例。
“无人知道银行业的正确规模是多大，但我们可以取消刺激其过度扩张的不合理激励措施，”他表示。
但科斯塔认为，问题银行的问题不在于“实际规模”，而在于有些银行太复杂，不容易监管。
上周欧洲央行(ECB)表示明年将对欧元区大银行健康状况进行严格测试。
“我们处于新监管机制启动之前的关键阶段，必须要求欧洲的银行改善资本状况，”利卡宁表示。
科斯塔指出：“解决金融碎裂化是建立银行业联盟的主要考虑。”他还表示，欧洲应该随后继续迈向提高金融一体化。(完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
道琼工业指数下跌26.71点，或0.13%，至20,631.31点；标准普尔500指数降4.43点，或0.19%，至2,352.73点；纳斯达克指数降9.85点，或0.17%，至5,871.07点。(完) (编译 刘静；审校 母红)