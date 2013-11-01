欧洲金融：应该让经营策略难以为继的银行倒闭--ECB管委利卡宁

亦为芬兰央行总裁的利卡宁表示，欧洲发生的危机表明，及时发现银行业“过度”扩张非常重要。他指出，与国际同业相比，欧洲主要银行的规模非常巨大，尤其是与其所在国的经济规模不成比例。

“无人知道银行业的正确规模是多大，但我们可以取消刺激其过度扩张的不合理激励措施，”他表示。

但科斯塔认为，问题银行的问题不在于“实际规模”，而在于有些银行太复杂，不容易监管。

上周欧洲央行(ECB)表示明年将对欧元区大银行健康状况进行严格测试。

“我们处于新监管机制启动之前的关键阶段，必须要求欧洲的银行改善资本状况，”利卡宁表示。