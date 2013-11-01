《台湾金融市场一周展望》中韩台央行连袂阻升汇价，热钱派对散场在即

* 中韩台央行阻升汇价，资金向东北亚移动料趋缓

* 台湾央行严守29.4价位，外资恐难再大幅推升股市

* 债市随美债维持区间走势，五年券区间看1.08-1.13%

记者 董永年

路透台北11月1日 - 东北亚的中国、韩国与台湾央行，近期不约而同地在外汇市场进行较大幅度干预。影响所及，外资周四于韩国股市在连续买超44个交易日后，首度卖超。外资在台湾近日也是时买时卖，这波由热钱带动股、汇市上涨的动能是否趋缓甚或逆转，值得关注。

台股大盘指数 今年前10月涨幅达9.74%，本周指数持续创下逾26个月收盘高点。然而三大法人除外资及陆资大举买超2,172.2亿台币外，本地自营商仅小幅买超27.83亿，投信更是反向卖超695.87亿台币。由此可见，台股前10月的涨幅，可说是由外资一手所推升。

而内资不愿进场，反而趁上涨反手出脱，是让台股于涨升过程中无法摆脱“价量背离”疑虑的主要原因。至于内资未来是否有机会接棒延续多头格局，业内人士也看得保守。

“台湾最重要的科技产业面临中国严重竞争，对岸品牌厂商窜起，就开始培养自己的供应链，台湾丝毫没有招架能力。”华南永昌投顾董事长储祥生说。

他认为，外资买台股的动机是基于美股走多头行情，基于资产配置考量，因此在其他市场也同步买进。但本地投资人是否进场看的是经济数据、企业业绩，既然基本面缺乏诱因，盘面就只剩下投机行情或拉本益比行情，大盘指数后续要再大幅上扬不易。

储祥生也提醒，台股结构浅碟，容易成为外资上下其手的对象。2008年外资大卖4,700亿台币令指数跌40%、2011年卖超2,700亿台币令指数跌逾20%的教训犹在眼前，操做不可不慎。

群益葛莱美基金经理人蔡彦正则表示，台股均线呈现多头排列，且外资维持买超可望推动指数缓步走升，“惟量能小幅背离、大涨不易”，预计8,200点应可成为短线回档的支撑区。

人民币兑美元即期 至周四已连续第五个交易日下跌，交易人士称，传闻外管局可能出台限制结汇的政策。 台币兑美元 至周三也连续五日下跌，此前证交所因央行抓到一外资涉及炒汇而注销其外资投资人登记。 韩元兑美元 也因当局干预汇市仅能在狭幅区间交投。

**央行严守29.40价位**

29.40价位，似乎成为近期央行力守的关卡。本地汇银人士分析，随着10月外资汇入趋缓，且日前公布的台湾第三季经济成长率只有1.58%，景气复苏力道疲软之下，央行似也将台币汇价中间价位下移至29.4，不希望台币升幅太大减损出口竞争力。

部分汇银人士估计，下周台币汇价即便向上突破29.4，幅度也不会太大，29.38-29.45将是实质交易的主要波动区间。尤其是美国7-8月的数据表现不错，第三季经济增长可能不弱，将会是进一步推升美元走扬的动力。

他们也认为，靠近年底、出口商勤卖美元的季节性因素，一向有利第四季台币升值。但9月外资买超台股1,200多亿台币，10月买超规模则缩减至约750亿台币，看来汇入的力道有所减缓，外资后续动作将是台币能否再升向29.3的重要指标。

**债市难脱区间**

由于美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率决策会议宣布维持每月850亿美元的购债计划不变，本周台债五年期主流券102/11 殖利率持续在1.08-1.11%既有区间狭幅整理，主要基调仍随美债上下波动。

展望下周，交易员认为，目前美国指标10年期公债殖利率仍续处2.48-2.62%区间盘整格局，台债欠缺明确方向指引。若美债走势未跳脱既有区间，台债就很难定出后续方向，只能随美国经济数据表现好坏而上下波动。

“台债会有一阵子稳定。”一位大型金融机构交易主管称。

其表示，距离下次FED利率决策会议仍有一段时间，推估这段消息空窗期间台债殖利率变化不大，将趁这段时间寻找标的择机布局。

另有证券交易员提及，尽管短线台债殖利率区间偏升，但近期整体市场资金宽裕，仍有中长线买盘逢高进场布局，加上台湾第三季经济成长率表现欠佳亦有助台债多方，此皆稍有压抑殖利率弹幅。除非美债有进一步消息面指引，不然台债恐将维持区间整理格局。