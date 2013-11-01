《焦点》欧元区通胀率降至近四年低点而失业率高企，增添央行降息压力

美国热股：RAPID7发布第一季初步业绩，股价急升9.4%
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)
全球经济危机和随后的欧洲主权债务危机，导致过去四年中数以十万计的人失去工作，且见不到立即改善的迹象，因欧洲就业问题是结构性的和长期性的。
15-24岁的欧洲年轻人受影响最大。西班牙、希腊和克罗地亚等欧盟国家的年轻人失业率高于50%。只有德国和奥地利低于10%。
欧盟就业事务执委Laszlo Andor对9月数据发表看法时指出，失业率高得令人无法接受，继续妨碍经济复苏。
德国失业率连续三个月持平后微降至5.2%，法国和意大利9月失业率小幅上升。
欧洲领导人把解决高失业问题作为工作重点之一。
欧洲央行也认为失业率过高，如果不能解决这个问题并恢复经济成长，欧洲有可能丧失整整一代年轻劳动力。
“最新数据给那些认为就业市场可能已经到达转折点的期望泼了冷水，”Capital Economics的欧洲经济学家Ben May说。
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(完)
(编译 徐文焰/郑茵 审校 张涛/李爽)
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编