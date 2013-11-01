《焦点》欧元区通胀率降至近四年低点而失业率高企，增添央行降息压力

全球经济危机和随后的欧洲主权债务危机，导致过去四年中数以十万计的人失去工作，且见不到立即改善的迹象，因欧洲就业问题是结构性的和长期性的。

15-24岁的欧洲年轻人受影响最大。西班牙、希腊和克罗地亚等欧盟国家的年轻人失业率高于50%。只有德国和奥地利低于10%。

欧盟就业事务执委Laszlo Andor对9月数据发表看法时指出，失业率高得令人无法接受，继续妨碍经济复苏。

德国失业率连续三个月持平后微降至5.2%，法国和意大利9月失业率小幅上升。

欧洲领导人把解决高失业问题作为工作重点之一。

欧洲央行也认为失业率过高，如果不能解决这个问题并恢复经济成长，欧洲有可能丧失整整一代年轻劳动力。

“最新数据给那些认为就业市场可能已经到达转折点的期望泼了冷水，”Capital Economics的欧洲经济学家Ben May说。

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