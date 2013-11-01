韩国数据：10月制造业PMI上升，五个月来首次扩张--汇丰/MARKIT调查

这也是该指数五个月以来首次高于50的荣衰分界线，令人更加预期，在9月意外下滑之后，制造业10月将重新站稳。

经季节调整的10月新出口订单分项指数升至53.7，创出31个月高点，也是2013年5月以来首次高于50。

“这表明在接近年底之际，韩国仍然处在逐步复苏的轨道上，尤其是出口订单增长，”汇丰分析师Ronald Man在声明中表示，“但中国需求仍有进一步上升的余地，可能给韩国出口带来更大的提升。”(完)