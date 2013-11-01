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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 08:18 BJT

表格：韩国10月出口较上年同期增长7.3%，进口年增5.1%

路透首尔11月1日 - 韩国产业通商资源部周五公布10月进出口与贸易收支初值如下(经四舍五入):

10月 *9月

贸易收支(10亿美元) 4.9 3.7

出口(10亿美元) 50.5 44.7

(较上年同期变动百分比) +7.3 -1.5

进口(10亿美元) 45.6 41.0

(较上年同期变动百分比) +5.1 -3.6

* 为2013年10月14日公布的修正值

附注:

- 路透调查结果为，分析师预测10月出口较上年同期成长3.9%，进口成长2.8%。

- 10月进口年增率为2012年2月成长23.9%以来最快。

- 汤森路透计算显示，10月平均每工作日出口值为21.0亿美元，9月修正为22.4亿美元。

- 中国是韩国最大的出口市场，约占其出口的四分之一，其次是美国和欧盟。

- 以产品类别分，电子产品是最大出口品，所占比例略超五分之一，其次是汽车和工业机械。(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)
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