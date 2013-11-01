表格：韩国10月出口较上年同期增长7.3%，进口年增5.1%

美国热股：RAPID7发布第一季初步业绩，股价急升9.4%
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)
路透首尔11月1日 - 韩国产业通商资源部周五公布10月进出口与贸易收支初值如下(经四舍五入):
10月 *9月
贸易收支(10亿美元) 4.9 3.7
出口(10亿美元) 50.5 44.7
(较上年同期变动百分比) +7.3 -1.5
进口(10亿美元) 45.6 41.0
(较上年同期变动百分比) +5.1 -3.6
* 为2013年10月14日公布的修正值
附注:
- 路透调查结果为，分析师预测10月出口较上年同期成长3.9%，进口成长2.8%。
- 10月进口年增率为2012年2月成长23.9%以来最快。
- 汤森路透计算显示，10月平均每工作日出口值为21.0亿美元，9月修正为22.4亿美元。
- 中国是韩国最大的出口市场，约占其出口的四分之一，其次是美国和欧盟。
- 以产品类别分，电子产品是最大出口品，所占比例略超五分之一，其次是汽车和工业机械。(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)
路透4月11日 - RAPID7 预计首季营收处于或高于之前发布的 指导区间的高端，非GAAP每股亏损低于之前的预估。并重申2017年营收预 估，后者符合分析师预估。 RAPID7股价盘初急升9.4%，报16.39美元。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取 浏览**** (编译 刘静；审校 母红)
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路透4月11日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 272.7 93 270.0 16 * 5月 257.1 44 256.5 6 * 6月 247.3 162 245.5 90 * 7月 238.7 308 238.1 138 * 8月 233.1 1024 231.6 754 * 9月 229.3 5816 227.5 1315 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编