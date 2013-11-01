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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 08:33 BJT

日本热股：索尼股价重挫近10%至五个月低点，因其调降全年财测

路透东京11月1日 - 日本消费电子巨擘索尼 股价周五一度下跌10%至五个月低点1,690日圆，之前该公司将全年营业利润预估调降26%，因其处境艰难的电视业务返回亏损状态。

索尼在9月当季录得净亏损，并将2014年3月止的会计年度营业利润估值调降至1,700亿日圆(17.3亿美元)，此前估计为2,600亿日圆。

相比之下，Panasonic 提高获利预估，因其对工业客户的电池等产品销售强劲。夏普 两年来首次恢复季度净获利，受太阳能面板销售提振。

Panasonic股价一度涨6.4%至近两年半高位1,048日圆，夏普升1.7%至294日圆。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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