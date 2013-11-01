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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 08:16 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月1日

路透香港11月1日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较
.(1美元=7.7532港元 )
    
    美国股市周四收低，道琼工业指数 收低73.01点，或0.47%，至15,545.75点因美国联邦
储备理事会(美联储/FED)周三公布的政策声明加重投资人对美联储何时撤走刺激计划的不安。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       202.310    0.55      46423            15.685      -1.47
 中国铝业                       9.100   -3.91      66144             2.822      -2.68
 中国移动                      52.020   -1.14     251503            80.664      -0.90
 中国人寿                      39.430   -0.48      98731            20.381      -1.07
 中石油                       113.270   -1.91      47140             8.782      -1.10
 中石化                        80.370    1.22      57649             6.231      -1.56
 汇丰控股                      55.040    0.09     356940            85.347      -0.12
 中电信                        51.680   -1.11      28038             4.007      -1.07
 中国联通                      15.600   -0.64     138790            12.095      -1.18
 兖州煤业                      10.250   -0.49      76568             7.947      -1.16
 华能国际                      41.340   -2.06      16565             8.013      -1.07
 南方航空                      18.500   -4.74      19023             2.869       0.30
 东方航空                      16.910   -0.82      14936             1.311     -51.08
 中芯国际                       3.660   -0.81     152012             0.568      -2.15
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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