《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月1日

路透香港11月1日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较 .(1美元=7.7532港元 ) 美国股市周四收低，道琼工业指数 收低73.01点，或0.47%，至15,545.75点因美国联邦 储备理事会(美联储/FED)周三公布的政策声明加重投资人对美联储何时撤走刺激计划的不安。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 202.310 0.55 46423 15.685 -1.47 中国铝业 9.100 -3.91 66144 2.822 -2.68 中国移动 52.020 -1.14 251503 80.664 -0.90 中国人寿 39.430 -0.48 98731 20.381 -1.07 中石油 113.270 -1.91 47140 8.782 -1.10 中石化 80.370 1.22 57649 6.231 -1.56 汇丰控股 55.040 0.09 356940 85.347 -0.12 中电信 51.680 -1.11 28038 4.007 -1.07 中国联通 15.600 -0.64 138790 12.095 -1.18 兖州煤业 10.250 -0.49 76568 7.947 -1.16 华能国际 41.340 -2.06 16565 8.013 -1.07 南方航空 18.500 -4.74 19023 2.869 0.30 东方航空 16.910 -0.82 14936 1.311 -51.08 中芯国际 3.660 -0.81 152012 0.568 -2.15 (完) (整理 梁慧仪)