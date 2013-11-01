《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月1日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
*工商时报：
--4G(第四代行动通讯标准)标售落幕，中华电信 率先抛出五年砸近400亿台币采购大单，台湾大 及远传 尚未估算，但市场推估各约300-400亿台币。
--据悉，对台湾保险业希望大陆开放在大陆合资保险公司可持股逾五成、合资对象不限一家，并松绑〞532条款〞等市场准入，将待服贸协议生效后，于下次两岸保监会平台时再协商，预计明年下半年举行。
--大陆台商会长齐为〞海峡两岸服务贸易协议（简称服贸协议）〞请命，由台企联总会长郭山辉率队的30余名大陆台商会长日前专程返台，陆续拜会立法院各党党团，希望能尽速通过两岸服贸协议。
*经济日报：
--新台币汇率波动幅度收敛，中央银行调控的升值关卡新汇价也呼之欲出。资深汇银主管昨日指出，央行在市场严格执行大额通报，凡个别客户每笔交易金额超过百万美元以上，均须立刻回报，目前央行进场干预的做法，已从尾盘时段把战线拉长，盘中只要出现低于29.4元的价位，立即出手买汇。
--2013年两岸企业家紫金山峰会下周一(4日)在南京登场，知情人士透露，峰会前期在能源石化、资讯、文创产业与中小企业四个领域对接成果丰硕，在两岸相关产业合作将有重大斩获。
--股王大立光 公布前三季每股纯益46.26台币，超越去年全年总和，创历史新高。执行长林恩平表示，短期产能满载，10、11月营收逐月向上。法人估计，大立光今年每股纯益上看68台币，是继宏达电之后，全台第二家一年赚超过五个股本的上市柜公司。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)