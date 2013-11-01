《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月1日

*工商时报：

--4G(第四代行动通讯标准)标售落幕，中华电信 率先抛出五年砸近400亿台币采购大单，台湾大 及远传 尚未估算，但市场推估各约300-400亿台币。

--据悉，对台湾保险业希望大陆开放在大陆合资保险公司可持股逾五成、合资对象不限一家，并松绑〞532条款〞等市场准入，将待服贸协议生效后，于下次两岸保监会平台时再协商，预计明年下半年举行。

--大陆台商会长齐为〞海峡两岸服务贸易协议（简称服贸协议）〞请命，由台企联总会长郭山辉率队的30余名大陆台商会长日前专程返台，陆续拜会立法院各党党团，希望能尽速通过两岸服贸协议。

*经济日报：

--新台币汇率波动幅度收敛，中央银行调控的升值关卡新汇价也呼之欲出。资深汇银主管昨日指出，央行在市场严格执行大额通报，凡个别客户每笔交易金额超过百万美元以上，均须立刻回报，目前央行进场干预的做法，已从尾盘时段把战线拉长，盘中只要出现低于29.4元的价位，立即出手买汇。

--2013年两岸企业家紫金山峰会下周一(4日)在南京登场，知情人士透露，峰会前期在能源石化、资讯、文创产业与中小企业四个领域对接成果丰硕，在两岸相关产业合作将有重大斩获。

--股王大立光 公布前三季每股纯益46.26台币，超越去年全年总和，创历史新高。执行长林恩平表示，短期产能满载，10、11月营收逐月向上。法人估计，大立光今年每股纯益上看68台币，是继宏达电之后，全台第二家一年赚超过五个股本的上市柜公司。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。