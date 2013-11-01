《中国重要政经日程》--11月1日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
============================今日重要政经日程=======================
11/1 （周五）
--中国公布10月官方制造业PMI
--汇丰公布10月中国制造业PMI终值
--英国金融时报举办2013年度中国高峰论坛
============================近期重要政经日程=======================
11/3 （周日）
--中国公布10月官方非制造业PMI
*--2013中国国际矿业大会主题论坛
11/5 （周二）
--2013 ChinaVenture中国投资年会在北京举行，由投中集团主办。
--汇丰公布10月中国服务业PMI
11/8 （周五）
--中国海关公布10月进出口贸易数据
11/9 （周六）
--中国国家统计局公布10月居民消费价格指数(CPI)、工业品价格指数(PPI)、工业生产、消费和投资数据，以及10月房地产投资和销售情况月度报告
--中国共产党十八大三中全会将于11月9日至12日在北京召开，会议将研究全面深化改革问题并作出总体部署。
11/14（周四）
--“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
--2013中国上市公司领袖高峰论坛在成都举行。
11/15（周五）
*--2013（第十一届）中国企业竞争力年会将于15日-16日在北京举行。
11/23（周六）
*--2013中国经济理论创新奖将在武汉颁奖。
11/29（周五）
--第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
12/7（周六）
*--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 罗晟)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)