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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 11:08 BJT

中国能源：去年矿产资源勘查新增石油地质储量15亿吨--国土部报告

路透上海11月1日 - 中国国土资源部最新报告显示，2012年矿产资源勘查投入超过1,200亿元人民币，新增石油地质储量15亿吨，而2011年为新增13亿吨。

人民日报周五援引该报告称，去年中国煤炭、石油等矿产勘查取得重要进展。新发现四个亿吨级油田和三个千亿立方米级气田，四个50亿吨级煤矿，一处国内最大的超大型铀矿床。

报告并显示，2012年中国采矿业固定资产投资1.31万亿元，同比增长11.02%，增速较2011年的21.4%大幅回落。（完）　　 (发稿 罗晟; 审校 张胜男/张喜良)
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