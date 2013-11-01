中国能源：去年矿产资源勘查新增石油地质储量15亿吨--国土部报告

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透上海11月1日 - 中国国土资源部最新报告显示，2012年矿产资源勘查投入超过1,200亿元人民币，新增石油地质储量15亿吨，而2011年为新增13亿吨。
人民日报周五援引该报告称，去年中国煤炭、石油等矿产勘查取得重要进展。新发现四个亿吨级油田和三个千亿立方米级气田，四个50亿吨级煤矿，一处国内最大的超大型铀矿床。
报告并显示，2012年中国采矿业固定资产投资1.31万亿元，同比增长11.02%，增速较2011年的21.4%大幅回落。（完） (发稿 罗晟; 审校 张胜男/张喜良)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)