中国能源：去年矿产资源勘查新增石油地质储量15亿吨--国土部报告

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%

路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。