《中国报摘》--其他报纸重要消息11月1日

**上海证券报**

--国务院国资委副主任黄淑和近日传递权威信息，国资国企改革方案争取十八届三中全会后尽快出台。

--重庆啤酒 公告称，目前已收到中国证监会有关批复，对嘉士伯香港公告重啤要约收购报告书无异议。嘉士伯香港拟收购股份数量为14,658.81万股，占公司总股份的30.29%。

--中信信托拟成立总规模为100亿元人民币的中信健康产业基金，该基金将分期募集，首期拟募集人民币10亿—50亿元。

--中青宝 拟与盛大游戏在上海自贸区成立合资公司。合资公司拟注册资金100万元，中青宝和盛大各出资50万元。

**证券时报**

--记者获悉，汇金系券商初步整合框架基本敲定：银河证券将与中投证券合并、宏源证券 将与申银万国证券合并。据透露，这次整合完全是由股东汇金公司推动，当事券商此前并不知情。

**第一财经日报**

--全国首家小额再贷款公司广州立根小额再贷款股份有限公司昨天正式开业。经营范围包括向广州小贷公司放贷，注册资本金10亿元。（完）