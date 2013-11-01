《台湾重要政经日程》--11月1日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
===================今日重要政经消息=====================
11/1(五)
--10:00 汇丰发布台湾10月PMI。9月为52。
--10:00 中经院公布10月PMI记者会。
--12:30 央行标售364天期定期存单，金额1,000亿台币。
--14:00 中信金控 投资人说明会。
--14:30 国泰房地产指数发表记者会。
=================近期重要政经消息======================
11/4(一)
--13:30 永丰金控 投资人说明会。
11/5(二)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数，上月为年增0.83%。
--09:00 台经院举办2014年景气研讨会。
--16:10 央行公布10月外汇存底，上月末为4,126.11亿美元。
11/6(三)
--14:00 宏基 公布第三季财报。
11/7(四)
--16:00 财政部公布9月出口金额年变动率，上月为年减7%。
11/8(五)
--12:30 央行标售两年期定期存单，金额100亿台币。
--EUROMONEY举办台湾人民币论坛。
--台积电 公布10月营收。
--联电 公布10月营收。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
11/21(四)
--16:00 经济部公布10月外销订单金额年变动率；上月为年增2%。
11/22(五)
--08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为4.18%。
11/25(一)
--16:00 经济部公布10月工业生产指数，上月为升1.06%。
--16:10 央行公布10月M2货币总计数年增率，上月为年增5.54%。
11/26(二)
--12:30 台湾央行代为标售30年期102/9期增额发行公债，金额预定300亿台币。
11/29(五)
--12:30 台湾央行代为标售10年期102/10期增额发行公债，金额预定350亿台币。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)