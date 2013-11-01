美股业绩: AIG第三季获利基本符合预期，但分析师认为仍有提升空间

路透10月31日 - 美国国际集团(AIG) 周四公布的第三季获利基本符合预期，不过其股价在盘后仍下跌，因为分析师认为该公司仍有提升空间。AIG在金融危机期间几近破产。

AIG商业保险业务好转，但分析师表示，他们原本预期其消费者产品线有更好表现。

该公司每股派息0.1美元，与上季持平，并表示在9月30日止的三个月回购1.92亿美元股票。

Bernstein Research保险公司分析师Josh Stirling表示，AIG“正在变成一家正常的公司”。