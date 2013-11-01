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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 08:48 BJT

美股业绩: AIG第三季获利基本符合预期，但分析师认为仍有提升空间

路透10月31日 - 美国国际集团(AIG) 周四公布的第三季获利基本符合预期，不过其股价在盘后仍下跌，因为分析师认为该公司仍有提升空间。AIG在金融危机期间几近破产。

AIG商业保险业务好转，但分析师表示，他们原本预期其消费者产品线有更好表现。

该公司每股派息0.1美元，与上季持平，并表示在9月30日止的三个月回购1.92亿美元股票。

Bernstein Research保险公司分析师Josh Stirling表示，AIG“正在变成一家正常的公司”。

他指出，“他们在修复商业保险业务承保方面取得巨大进展，但在消费者产品线方面仍有更多进步空间。他们真的需要在两方面提高利润率。”
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