美股业绩: AIG第三季获利基本符合预期，但分析师认为仍有提升空间

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透10月31日 - 美国国际集团(AIG) 周四公布的第三季获利基本符合预期，不过其股价在盘后仍下跌，因为分析师认为该公司仍有提升空间。AIG在金融危机期间几近破产。
AIG商业保险业务好转，但分析师表示，他们原本预期其消费者产品线有更好表现。
该公司每股派息0.1美元，与上季持平，并表示在9月30日止的三个月回购1.92亿美元股票。
Bernstein Research保险公司分析师Josh Stirling表示，AIG“正在变成一家正常的公司”。
他指出，“他们在修复商业保险业务承保方面取得巨大进展，但在消费者产品线方面仍有更多进步空间。他们真的需要在两方面提高利润率。”
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)