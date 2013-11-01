国际油市：OPEC原油产出10月触及两年低点--调查

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
利比亚产出降幅最大，因其油田及输油港口发生抗议活动，再度限制供应。根据调查，该国10月产量为每日41万桶，月底时还不到30万桶。
利比亚日产量要恢复至今年初每日140万桶的水准，还有很长一段路要走。
伊朗供应估计为每日261万桶，降幅为9万桶，因对中国和印度出口原油减少。美国和欧洲对伊朗实施制裁，继续限制其出口，尽管伊朗愿意就核问题做出妥协，令其与西方的关系有所缓和。
尼日利亚供应亦下降，因皇家荷兰/壳牌石油集团 必须再次关闭其Trans Niger输油管道，并警告称其可能无法按计划输送伯尼轻质原油。
业内人士称，沙特过去三个月产量维持在每日1,000万桶左右。调查显示，10月供应略微下降，因国内电厂原油需求下降。
伊拉克10月石油出口上升，因其南部输油港口基础设施建设的影响减弱。数据显示，10月其南部出口平均为每日196万桶，高于9月的每日182万桶。但基尔库克原油产量下降，限制了整体出口的上升。(完) (编译 王冠中/李爽 审校 戴素萍/张荻)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)