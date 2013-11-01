国际油市：OPEC原油产出10月触及两年低点--调查

利比亚产出降幅最大，因其油田及输油港口发生抗议活动，再度限制供应。根据调查，该国10月产量为每日41万桶，月底时还不到30万桶。

利比亚日产量要恢复至今年初每日140万桶的水准，还有很长一段路要走。

伊朗供应估计为每日261万桶，降幅为9万桶，因对中国和印度出口原油减少。美国和欧洲对伊朗实施制裁，继续限制其出口，尽管伊朗愿意就核问题做出妥协，令其与西方的关系有所缓和。

尼日利亚供应亦下降，因皇家荷兰/壳牌石油集团 必须再次关闭其Trans Niger输油管道，并警告称其可能无法按计划输送伯尼轻质原油。

业内人士称，沙特过去三个月产量维持在每日1,000万桶左右。调查显示，10月供应略微下降，因国内电厂原油需求下降。