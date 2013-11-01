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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 08:45 BJT

《汇市简讯》欧元兑日圆仍下滑

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* 欧元/日圆在亚洲市场仍下滑

* 技术派人士关注是否能跌破133.30下方的一目均衡基准线

* 目前为止低点在133.25/30，133.20下方和133.00埋有止损单

* 131.44-132.75一目均衡云区为下道支撑位(完)

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