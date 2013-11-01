全球金市：金价在两周低点附近交投，受美元升值和强劲美国数据影响

美国中西部地区10月企业活动强于预期，新订单触及2004年以来高点，一反近期经济数据疲弱的局面。上周初请失业金人数亦下降。在受到政府部分关门冲击之后，这对于就业市场来说是好消息。

市场担心经济好转会促使美联储削减利好黄金的刺激举措。

中国9月连续第五个月从香港进口逾100吨黄金，今年有望超过印度成为世界最大黄金消费国。

全球最大黄金生产商Barrick Gold Corp 表示，将无限期停止开发南美的Pascua-Lama项目。

受政府限制进口规定打压，印度黄金行业在萎缩，银行等机构目前重新部署人员，但未来数月份或大批裁员。

伦敦金银市场协会表示，9月黄金清算机构账户间转移黄金数量降低16.3%，至平均每日1,850万盎司，为2012年8月以来最低。

南非强硬派工会AMCU周四宣布与矿业公司Lonmin 出现劳资纠纷，南非铂金行业可能出现全面罢工，这或将影响全球一半的铂金产量。 (完)

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