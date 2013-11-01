全球金市：金价在两周低点附近交投，受美元升值和强劲美国数据影响

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
美国中西部地区10月企业活动强于预期，新订单触及2004年以来高点，一反近期经济数据疲弱的局面。上周初请失业金人数亦下降。在受到政府部分关门冲击之后，这对于就业市场来说是好消息。
市场担心经济好转会促使美联储削减利好黄金的刺激举措。
中国9月连续第五个月从香港进口逾100吨黄金，今年有望超过印度成为世界最大黄金消费国。
全球最大黄金生产商Barrick Gold Corp 表示，将无限期停止开发南美的Pascua-Lama项目。
受政府限制进口规定打压，印度黄金行业在萎缩，银行等机构目前重新部署人员，但未来数月份或大批裁员。
伦敦金银市场协会表示，9月黄金清算机构账户间转移黄金数量降低16.3%，至平均每日1,850万盎司，为2012年8月以来最低。
南非强硬派工会AMCU周四宣布与矿业公司Lonmin 出现劳资纠纷，南非铂金行业可能出现全面罢工，这或将影响全球一半的铂金产量。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰 审校 张涛)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)