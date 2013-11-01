中国个股：中青宝联手盛大游戏拟在上海自贸区设立合资公司

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透上海11月1日 - 随着上海自贸区概念的不断升温，越来越多的上市公司抢滩其中。中国中青宝 最新公告称，公司拟与盛大在上海自贸区成立合资公司，目前拟注册资金100万人民币，公司和盛大各出资50万人民币。
公告并称，此举主要为了结合上海自贸区试验区的优势，积极在互联网和游戏等在内的业务领域布局。同时公司拟与盛大游戏有限公司将于11月6日在上海联合召开新闻发布会，而与盛大首次合作的重度客户端游戏《战争世界》将于11月6日进行大规模市场宣传推广。
公告还指出，未来合资公司将在题材、研发、程序、美术等各方面进行整合（但这些只是双方目前规划合作意向），充分发挥两家公司资源的优势，为全球玩家服务。同时也将服务国内游戏开发商，为国内游戏厂商走向世界提供平台。
而与此同时，另一家上市公司金飞达 亦公告，公司拟在上海自贸区设两子公司。其中与南通家纺联盟投资股份有限公司、南通家纺城有限公司共同投资，设立“上海纺冠电子商务有限公司”，注册资本2,000万元。金飞达出资1,600万元，占80%股份。
此外，金飞达还拟出资设立全资子公司“上海圣游投资有限公司”，注册资本人民币1,000万元。（完）
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here (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)