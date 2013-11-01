中国个股：中青宝联手盛大游戏拟在上海自贸区设立合资公司

路透上海11月1日 - 随着上海自贸区概念的不断升温，越来越多的上市公司抢滩其中。中国中青宝 最新公告称，公司拟与盛大在上海自贸区成立合资公司，目前拟注册资金100万人民币，公司和盛大各出资50万人民币。

公告并称，此举主要为了结合上海自贸区试验区的优势，积极在互联网和游戏等在内的业务领域布局。同时公司拟与盛大游戏有限公司将于11月6日在上海联合召开新闻发布会，而与盛大首次合作的重度客户端游戏《战争世界》将于11月6日进行大规模市场宣传推广。

公告还指出，未来合资公司将在题材、研发、程序、美术等各方面进行整合（但这些只是双方目前规划合作意向），充分发挥两家公司资源的优势，为全球玩家服务。同时也将服务国内游戏开发商，为国内游戏厂商走向世界提供平台。

而与此同时，另一家上市公司金飞达 亦公告，公司拟在上海自贸区设两子公司。其中与南通家纺联盟投资股份有限公司、南通家纺城有限公司共同投资，设立“上海纺冠电子商务有限公司”，注册资本2,000万元。金飞达出资1,600万元，占80%股份。

此外，金飞达还拟出资设立全资子公司“上海圣游投资有限公司”，注册资本人民币1,000万元。（完）

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here (发稿 吴芳；审校 曾祥进)