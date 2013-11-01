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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 08:51 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元反弹，因第三季PPI强劲

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* 澳元上涨至0.9460/65，因第三季生产者物价指数(PPI)强劲

* 澳洲第三季PPI较前季上升1.3%，较上年同期上升1.9%。路透调查预估分别为上升0.7%和1.6%。

* 稍早的数据显示，澳洲10月房价涨1.3%，较上年同期涨7.9%

* 加之昨日公布的建筑许可激增，这都削弱了降息期望

* 其他方面亚洲早盘仍保持平静(完)

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