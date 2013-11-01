《香港报摘》--其他报纸重要消息11月1日

* 明报：

--恒隆地产 奥运站楼盘“浪澄湾”将于明天发售，项目于昨午截止登记认购并进行抽签。发展商称，项目共接获1,567个认购登记，以首批80个计，超额认购近20倍。

--内房龙头绿地集团旗下子公司--绿地香港 宣布向母公司绿地集团，以9.52亿人民币购入其位于昆明草海和五华项目公司的55%股权及股东贷款。这是绿地集团完成收购后，第二次向绿地香港注入资产。

* 星岛日报：

--消息指徽商银行 获金融巨鳄索罗斯青睐，认购1,500万美元，索罗斯更邀请美国对冲基金Indus Capital加入，两者共认购徽商银行6,000万美元约5亿港元。

--Allied Overseas 公布，获内地房地产金融企业天洋投资控股主席周政及胞妹周金购入大股东的74.52%股份，每股作价8.61港元，较上日收市价溢价逾16%，同时将以每份3.61港元作价，收购1,187.72万份认股权证，交易总作价14.74亿港元。

* 苹果日报：

--商务及经济发展局局长苏锦梁一直表示，就2016年是否收回电讯商三分一3G频谱重新拍卖方案，目标一直是于今年10月内公布，在大限前通讯事务管理局昨突然“反悔”，指延至11月上旬才公布。

* 东方日报：

--深圳网游博雅（新上市编号0434）首日孖展（保证金交易）录得85.4亿港元，相当于公开发售超购近82倍，大大抛离云游 首日借出40.98亿港元的孖展纪录。

--继华能国电 及华润电力 等后，大唐发电 亦表示，预料公司第四季收入减少4.5亿元人民币，明年则减少15亿元。大唐执行董事兼副经理周刚称，即使煤炭价格早前下跌，但亦难以弥补减价带来的影响。

* 文汇报：

--摩根士丹利看空12只港股，全部予“减持”评级，指这些股份平均有21%的潜在跌幅，被唱淡的12只股份包括永利 、远洋地产 、康师傅 及港交所 等。该行并认为，内地增长空间有限，经济增长可能见顶。

--富豪系主席罗旭瑞旗下的四海国际 宣布，公司与无锡市惠山区政府签订合作意向，于当地发展大型商住项目“无锡世纪新城”。项目建筑面积达200万平方米，总投资超过100亿元人民币。

--广州市萝岗区昨日出让位于云埔工业区的巨无霸宅地，土地面积为189,520平方米，最终被越秀宏景联合体以43.5亿元人民币拿下，溢价率达45%，成为萝岗区新的单价地王。

* 大公报：

--安踏体育 公布，今年第三季度安踏品牌产品的同店销售，按零售价格计，同比表现维持平稳。集团又透露，截至9月底止的2014年第二季度订货会的订单金额按批发价计，录得按年高单位数增长。 (完)