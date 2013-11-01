企业并购：中国建行7.25亿美元收购巴西BicBanco银行72%股份

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透圣保罗10月31日 - 巴西中型银行Banco Industrial e Comercial(BicBanco) 周四表示，将把72%的股份出售给中国建设银行(CCB)，涉及金额16.2亿雷亚尔(7.25亿美元)。此交易将使得这家巴西银行从股市摘牌。
BicBanco股价自8月初以来已上涨127%至7.50雷亚尔。
8月之前的一段时间，由于市场担心BicBanco的坏账拖累其财务状况，该银行的债券和股票价格曾大幅下挫。
BicBanco市值为17亿雷亚尔(7.78亿美元)。
如果该交易获得监管机构的批准，这将是第一家被中国四大银行之一收购的巴西银行。这也将是中国的银行在拉美市场的最大规模的交易。
专门从事公司信贷业务的BicBanco聘请花旗 担任顾问。
穆迪投资服务公司(Moody's)7月曾表示，受一连几个季度不良贷款导致的信贷损失的影响，BicBanco的盈利能力和资产质量一直承压。(完) (编译 侯向明； 审校 张涛)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)